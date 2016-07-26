樓市走勢｜高層單位減價交投一覽！連天台戶勁劈15%

高層單位放盤承接力不俗，業主普遍以減價促成交易，當中有天台戶減價80萬元易手。
美景花園兩房連裝修567萬成交
中原地產青衣盈翠半島分行高級分行經理楊麗珍表示，青衣區二手市場氣氛回升，美景花園10座高層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，裝修新淨，景致開揚。最初開價600萬元，7月最新叫價578萬元，經議價後終以567萬元沽出，累減33萬元或約5.5%，折合實用呎價約13,125元。
買家為用家，鍾情上址附有裝修，景致開揚，新近得知已視察的6座高層E室以576萬元成交，而正在洽購的單位屬相同間隔及方向，質素類近，減價後價錢比上述成交價稍低，且有裝修，故立即拍板承接。原業主於2017年以480萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利87萬元或約18%。楊麗珍補充，美景花園上月錄得9宗成交，本月承接表現理想，已錄得3宗成交，全屬大兩房單位，平均實用呎價約12,847元。
用家455萬入市美利大廈連天台戶
世紀21宇田地產高級客戶經理劉碧珍指，大埔美利大廈高層連天台戶，實用面積約405方呎，兩房間隔，座向東北，望街景。原開價535萬元，放盤兩個月，減價80萬元或約15%，獲用家以455萬元承接，實用面積呎價約11,235元。原業主於2012年8月購入單位，當時作價250萬元，持貨9年至今易手，帳面賺205萬元，單位期內升值約82%。
粉嶺中心三房10年升值1.3倍
世紀21奇豐粉嶺區區域經理蔡惠娟透露，粉嶺中心K座高層06室，實用面積約520方呎，三房間隔，望開揚景觀，室內裝修企理。單位放盤兩個月，原叫價670萬元，獲區內換樓客以660萬元承接，實用面積呎價約12,692元。原業主於2011年8月購入單位，當時作價283萬元，持貨10年至今沽售，帳面獲利377萬元，單位期內升值約1.3倍。
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