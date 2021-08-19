海外樓市｜拆解英國置業5大使費！3球物業成本30萬

海外樓市專題上一集提及英國三種按揭及與香港壓力測試計算方法大不同，然而英國買樓各項雜費及稅項繁瑣，今集會詳盡拆解各項買樓成本。一般而言，英國二手物業買賣並沒有簽訂臨時買賣合約的傳統，雙方直至成交，買家才需繳付首期，買家由出offer至交換合同時，成交期長達4至6個月，其實除首期之外，要預留其他雜費。
海外買家額外支付2%印花稅
據英國國家統計局公布今年4月數據顯示，全國整體成交量由去年約28,356宗，按年增82%，至今年約51,623宗，英格蘭佔約78%，達40,061宗。Sakura Global市場分析及研究部主管(環球)李明輝指，買英國樓除繳付首期外，最大支出是印花稅，海外買家除一般稅階外，還要額外支付樓價2%的海外買家印花稅，故早前英國政府一推出印花稅假期(Stamp Duty Holiday)豁免或減少部分印花稅時，不論本地還是海外買家亦積極入市。
李明輝指，如買家在英國自行購買物業則不需要繳付任何經紀費用，但是對方的賣家經紀(Seller’s agent)因收取業主佣金，亦會為業主爭取最好賣價。即使買家有意「出offer」，對方見你沒有經紀代表，亦未必理會。如果海外買家在香港委託經紀買樓，坊間經紀佣金收費為樓價1%至3%不等。
詳盡驗樓報告收費近6千
此外，物業測量師的驗樓報告亦十分重要，一份較詳盡的報告收費，連稅約為540英鎊(約5,778港元)，坊間亦有收費較平的簡單報告，似乎各人需要而定。英國執業律師薜正鏗指，曾有英國二手樓樓齡高，原業主已居住多年，內櫳已十分殘舊，例如曾有物業用沙發或掛畫遮蓋了地下或牆壁穿窿，或是物業有漏水問題，故在購買前委託測量師入屋看清楚是十分重要，另外交吉前(即大訂還未轉入律師戶口)，宜再多看一次物業，他指，有部分買家在第二次睇樓時，看到有少許瑕疵，可以「再壓少少價」。
另外，若是透過按揭顧問(Broker)在銀行承造按揭，亦會收取相關費用，坊間收費為借貸款項的0.5%至2%不等。
港委託代理買賣 收費2%
假設海外人士在香港已持有物業，並在英國購入樓價為30萬英鎊(約321萬港元)的物業，單是印花稅已1.4萬英鎊(約15萬港元)，另外還要繳付海外買家印花稅2%為6,000英鎊(約6.4萬港元)，若在香港委託經紀代理進行買賣，收費為樓價的2%，即6,000英鎊(約6.4萬港元)，另外有律師費連其雜費約2,000英鎊(約2.1萬港元)、測量師報告連稅約540英鎊(約5,778港元)，以上只是Cash Buy物業。即不計及首期，單是買樓成本支出達2.85萬英鎊(約30.5萬港元)。
撰文︰Wendy全球樓行