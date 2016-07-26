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港島南岸新盤｜揚海提供600伙 主打兩房及三房 下月出擊！
7 小時前
港島南岸新盤｜揚海提供600伙 主打兩房及三房 下月出擊！
一手市場表現活躍，最新迎來港島鐵路新盤！由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目正式命名為揚海(LA MARINA)，提供600伙，有機會下月推售。
嘉里物業代理市場策劃高級總監吳美珊稱，揚海由兩座住宅大樓組成，分別設有24層及29層住宅樓層，提供一房至四房戶型，單位實用面積由320至1,901方呎，標準單位涉571伙，另涉29伙特色單位。當中主打兩房及三房單位，分別佔271伙及198伙，兩房實用面積由436至638方呎，三房實用面積由749至955方呎。
湯耀宗：呎價料可破第一期紀錄
嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海現正待批預售樓花同意書，而展銷廳及示範單位亦接近完成，期望下月推售，首批計劃涵蓋一房至四房單位，特色單位將採招標形式發售。他指，項目定價會參考同區鐵路上蓋物業，以發展商品牌及項目自身擁有海景優勢，有信心呎價打破第一期呎價紀錄，又指市場上仍有很多向隅客，不擔心項目銷情。
至於項目名稱由來，湯耀宗透露中文名稱以「航海」主題帶出項目的整體設計，與揚帆乘風、海闊天空相互呼應；而英文名稱則包含「唯一」及「海洋、海灣」的意思，意指項目位處港島南岸海景地段。
信置營業部集團聯席董事田兆源稱，揚海坐擁鐵路網絡優勢，部分單位可享南區深灣海景，而預計關鍵日期為2023年8月31日。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島南岸新盤｜揚海提供600伙-主打兩房及三房-下月出擊！-273888