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港島新盤｜THE HOLBORN暫超購逾4.1倍
20 小時前
港島新盤｜THE HOLBORN暫超購逾4.1倍
港島新盤市場反應理想，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN上周四(9日)公布首批88伙，提供最高6%折扣優惠，折實售價由595.866萬元起，折實平均呎價28,888元，整批單位折實售價低於800萬元。
項目已對外開放示範單位及接受認購登記，截至今晚6時30分，市傳累計收票逾450張，以首批88伙計，超額認購逾4.1倍；累計參觀人次近2,000人。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝早前稱視乎收票反應再考慮加推安排，項目最快下周末進行首輪銷售。
THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。
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