Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
港島新盤｜THE HOLBORN暫超購逾4.1倍
20 小時前
#Hashtags
樓市樓價一手新盤THE HOLBORN西灣河恒基地產韓家輝示範單位首張價單
港島新盤｜THE HOLBORN暫超購逾4.1倍
news-images
截至今晚6時30分，市傳THE HOLBORN累計收票逾450張，累計參觀人次近2,000人。

港島新盤市場反應理想，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN上周四(9日)公布首批88伙，提供最高6%折扣優惠，折實售價由595.866萬元起，折實平均呎價28,888元，整批單位折實售價低於800萬元。

項目已對外開放示範單位及接受認購登記，截至今晚6時30分，市傳累計收票逾450張，以首批88伙計，超額認購逾4.1倍；累計參觀人次近2,000人。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝早前稱視乎收票反應再考慮加推安排，項目最快下周末進行首輪銷售。

THE HOLBORN提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。

相關新聞：THE HOLBORN首批88伙 開放式折實595萬起

相關新聞：鰂魚涌THE HOLBORN 1房3.5米超高樓底 毫無壓迫感

相關新聞：英式格調！THE HOLBORN會所連園林涉1.2萬方呎

相關新聞：最細200方呎起！THE HOLBORN已上樓書

相關新聞：主打一房！西灣河THE HOLBORN提供420伙

news-images
韓家輝早前稱視乎收票反應再考慮加推安排，THE HOLBORN最快下周末進行首輪銷售。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/港島新盤｜the-holborn暫超購逾4-1倍-284394
#Hashtags
樓市樓價一手新盤THE HOLBORN西灣河恒基地產韓家輝示範單位首張價單
Am730

十大屋苑｜中原利嘉閣企穩雙位數水平 一手續主導大市

紅磡新盤｜曼翹加推13伙 提價5% 首涉特色戶

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
十大屋苑｜中原利嘉閣企穩雙位數水平 一手續主導大市
Am730
Am730
紅磡新盤｜曼翹加推13伙 提價5% 首涉特色戶
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多