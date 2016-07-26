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火炭新盤｜中原推星凱．堤岸按揭優惠 全期低至H+1.3厘
17 分前
火炭新盤｜中原推星凱．堤岸按揭優惠 全期低至H+1.3厘
中洲置業火炭星凱．堤岸部署最快明日加推單位應市，中原地產及中原按揭公布，為星凱．堤岸買家推出「星級低息按揭優惠」。中原按揭董事總經理王美鳳指，全期按息低至H+1.3厘，以今日(8日)1個月拆息0.06厘計，即實際息率低至1.36厘。計劃特設現金回贈高達貸款額1.4%，並兼享與按息一致之高存息戶口；而按揭年期長達30年。
王美鳳續指，根據香港按證保險數字，今年首8個月新取用按保金額顯著增加38%，至862億元，創有記錄以來的同期新高，反映市場上車需求殷切。星凱．堤岸提供部分適合按保用家上車的單位，透過按揭保險計劃之按揭成數高達九成，亦有適合換樓家庭之選擇，相信配合今次按揭優惠，將會深受用家歡迎。
按息屬十年來低水平
王美鳳續指，據最新金管局8月份統計，H按選用比例達97.5%，續創下歷史新高。9月份1個月拆息徘徊0.06厘超低水平，並一度跌至0.06161厘的11年半新低，拆息跌勢下，現時H按實際息率低至1.36厘之10年來低位，較今年首季按息約1.46厘進一步下跌，並較去年高位2.5厘，下跌逾1厘，供款人士的供樓負擔大為減輕。她預期，本港低息環境延續，有利置業人士以低息成本上會。
陳永傑：中原特設項目諮詢中心及專門店
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，為配合星凱．堤岸銷售，中原地產特租下九龍灣宏照道19號金利豐國際中心18樓C室，打造成「星凱．堤岸諮詢中心」，面積近6,000方呎，設有大型項目模型及有多名代理作詳細介紹及解答客人入票資訊查詢。同時亦將火炭御龍山商場地下102A號舖及新界大埔白石角海鑽地下G07至G09號舖位兩個龍頭旺舖打造成「星凱．堤岸專門店」。
他稱，9月份一手成交錄超過1,700宗，比8月份升約四成，料10月份旺勢將持續，預計可錄約2,000宗一手成交，至月尾料部份向隅客回流二手市場，屆時亦會帶動二手交投。
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