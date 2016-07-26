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火炭新盤｜星凱．堤岸原價加推134伙 一房入場638.8萬
5 小時前
火炭新盤｜星凱．堤岸原價加推134伙 一房入場638.8萬
中洲置業火炭星凱．堤岸自推出首張價單後市場反應熱烈，營銷策劃總監楊聰永表示，為回應市場需求，今日加推第2號價單，涉134伙。以最高15%折扣優惠計，折實售價由638.8萬元起。
楊聰永稱，由於是次推出單位主要為中高層，扣除景觀樓層因素後，屬原價加推。今批134伙包括33伙一房、29伙兩房、19伙兩房連工作間、17伙三房，以及36伙三房連工作間單位。折實售價由638.8萬至2,352.8萬元，折實呎價介乎16,053元至24,964元。
2號價單中，1座9樓H室，實用面積568方呎，折實售價911.8萬元，折實呎價16,053元。與較1號價單中，相同面積、高一層的1座10樓H室，折實售價917.1萬元，折實呎價16,146元價錢相若。
此外，2號價單中，3座23樓C室，實用面積945方呎，折實呎價21,419元，與上一張價單中高一層、相同面積的3座26樓C室，折實呎價21,581元呎價相若。
約60%入票客為用家
至於星凱．堤岸入票客源分布方面，主要來自新界區，佔約55%，其餘約30%及約15%來自九龍及港島；而約60%有意買入單位自住，約40%則有意作長線投資。項目將按市場反應決定加推安排，最快本周內上載首輪銷售安排。
星凱．堤岸上周二(5日)推出首張價單涉268伙，連同是次加推134伙，至今已推出402伙，兩張價單折實平均呎價約19,678元。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/火炭新盤｜星凱．堤岸原價加推134伙-一房入場638-8萬-288089