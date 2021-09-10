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租賃概況｜方便子女返學！家庭客承租大埔及屯門樓
2021-09-10
租賃概況｜方便子女返學！家庭客承租大埔及屯門樓
租賃市場交投活躍，當中不乏家庭客承租個案，大埔業主成功享近9厘租金回報，另有跨境學童家庭預繳一年租金租住屯門樓。
新興花園三房17000元承租
中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，大埔居屋新興花園1座中層F室，實用面積約591方呎，三房間隔，議價後以17,000元租出，實用面積呎租約28.8元。新租客為家庭客，為方便小朋友上學，決定租入單位自住。據了解，業主於2010年以228萬元購入單位，是次租出單位可享約8.9厘租金回報。
屯門市廣場首錄本月租務成交
利嘉閣地產皇牌屋苑屯門置樂分行助理分區經理梁桂華稱，屯門市廣場1座低層F室，實用面積約337方呎，屬兩房間隔，享開揚景觀。原叫租12,500元，終以11,300元租出，累減1,200元或近10%，折合實用面積呎租約34元。
梁桂華補充，租客為內地家庭，子女在香港讀書，已物色區內租盤一段時間，見上述單位交通方便，傢俬、電器齊全，即睇即決定承租。業主見租客一次交付一年租金，故願減價1,200元成交。
據悉，業主於2019年2月以約433.8萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.1厘。上述為屋苑本月首宗租賃成交個案，目前放盤量不足十個，入場月租為12,800元。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/租賃概況｜方便子女返學！家庭客承租大埔及屯門樓-284137