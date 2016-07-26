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紅磡新盤｜曼翹加推13伙 提價5% 首涉特色戶
20 小時前
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樓市樓價一手新盤曼翹紅磡桂洪集團仲量聯行加推特色戶首張價單凌俊偉李遠峰
紅磡新盤｜曼翹加推13伙 提價5% 首涉特色戶
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曼翹新加推的13伙實用面積由186至250方呎，開放式及一房單位各6伙，以及1伙連平台的特色戶。

紅磡單幢新盤、桂洪集團曼翹上周四(9日)公布首張價單後，市場反應不俗，最新宣布加推第2號價單，涉13伙，維持最高18%折扣，折實售價由415.8萬元起，折實平均呎價22,433元，較上張價單的19,648元，大幅提價約14%。撇除景觀、樓層及加入特色戶等因素，實際加幅約5%。

桂洪集團董事凌俊偉表示，新加推的13伙實用面積由186至250方呎，開放式及一房單位各6伙，以及1伙連平台的特色戶。單位折實售價由415.8萬至568.5萬元，折實呎價介乎21,656元至23,216元。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，第2號價單中最低售價及呎價均為16樓F單位，實用面積192方呎，屬開放式間隔。此外，首推5樓F連277方呎平台的特色單位，折實售價441.1萬元，折實呎價23,216元。

曼翹提供130伙，全數均為開放式及一房單位，當中標準單位實用面積由約186至250方呎，示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳。項目預計關鍵日期為明年6月底，樓花期不足11個月。

相關新聞：曼翹首推50伙 折實332萬入場

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/紅磡新盤｜曼翹加推13伙-提價5-首涉特色戶-284388
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