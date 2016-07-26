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紅磡新盤｜曼翹加推13伙 提價5% 首涉特色戶
20 小時前
紅磡新盤｜曼翹加推13伙 提價5% 首涉特色戶
紅磡單幢新盤、桂洪集團曼翹上周四(9日)公布首張價單後，市場反應不俗，最新宣布加推第2號價單，涉13伙，維持最高18%折扣，折實售價由415.8萬元起，折實平均呎價22,433元，較上張價單的19,648元，大幅提價約14%。撇除景觀、樓層及加入特色戶等因素，實際加幅約5%。
桂洪集團董事凌俊偉表示，新加推的13伙實用面積由186至250方呎，開放式及一房單位各6伙，以及1伙連平台的特色戶。單位折實售價由415.8萬至568.5萬元，折實呎價介乎21,656元至23,216元。
仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，第2號價單中最低售價及呎價均為16樓F單位，實用面積192方呎，屬開放式間隔。此外，首推5樓F連277方呎平台的特色單位，折實售價441.1萬元，折實呎價23,216元。
曼翹提供130伙，全數均為開放式及一房單位，當中標準單位實用面積由約186至250方呎，示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳。項目預計關鍵日期為明年6月底，樓花期不足11個月。
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