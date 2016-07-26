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紅磡新盤｜曼翹開放式示範單位 首批折實400萬有找
7 小時前
紅磡新盤｜曼翹開放式示範單位 首批折實400萬有找
桂洪集團紅磡單幢新盤曼翹主打「細銀碼」單位，首張價單折實售價由331.8萬元，屬今年市區新盤最低。項目至今共推出3張價單，涉全盤130伙，料短期內公布銷售安排，發展商透露全數130伙計劃於本周內發售。
18樓F室開放式示位 廁紙架裝於坐廁頂
曼翹設有2個示範單位，其中以18樓F室為藍本，屬無改動交樓標準示範單位，實用面積192方呎，開放式間隔。單位不設露台或工作平台，一入屋右邊為浴室及開放式廚房，浴室以天然石材鋪砌，為「明廁」設計，有助排走濕氣，不過廁紙架安裝於坐廁頂，並非一般常見的安裝於坐廁旁邊。開放式廚房旁邊設有通風窗口，配備名牌家電，如洗衣機、雪櫃、電磁爐等。參考首張價單，此類開放式單位折實售價全數低於400萬元。
18樓A室一房示位 浴室在房間內
另外以18樓A室為藍本，屬無改動交樓標準示範單位，實用面積232方呎，一房間隔。單位不設玄關、露台或工作平台，一入屋左邊為開放式廚房，選用愛爾蘭大理石配搭奶油色及胡桃木色櫥櫃，配備名牌家電，如洗衣機、雪櫃、電磁爐及洗衣乾衣機等。大廳呈長型開則，間隔四正。睡房約40方呎，但浴室設於睡房內，私隱度稍為扣分。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/紅磡新盤｜曼翹開放式示範單位-首批折實400萬有找-284813