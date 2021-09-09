紅磡新盤｜曼翹首推50伙 折實332萬入場

市區單幢盤出擊搶客！桂洪集團紅磡曼翹已上載售樓說明書，並隨即公布首張價單，涉50伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價由331.8萬元起，折實平均呎價19,648元。
集團董事凌俊偉以「屯馬興奮價」形容首批單位，稱項目定價一定折讓，冀幫助年輕人及分支家庭客置業。項目將於明日對外開放示範單位及接受認購，料最快本月中進行首輪銷售。
24伙折實售價低於400萬
負責項目銷售的仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，首批50伙實用面積介乎186至250方呎，包括25伙開放式及25伙一房。折實售價由331.8萬至528.2萬元，折實呎價17,281元至22,185元。首批總價單價約2.1億元，有24伙折實售價低於400萬元。最低售價及呎價單位均為6樓F室，實用面積192方呎，開放式間隔。
陳永傑：入場價創九龍市區新盤兩年半新低
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，曼翹首批單位定價與同區二手新晉物業相若，若比區內同類一手貨尾則低近15%，屬有吸引力的起動價。項目首批折實入場價僅331.8萬元起，創九龍市區新盤兩年半新低，勢必哄動，加上項目屬於短期樓花期，相信可吸引大批上車客認購，包括居屋客及白居二客，估計發展商會提價加推，加幅約3%至5%，亦可獲市場接納。
曼翹提供130伙，均為開放式及一房單位，當中標準單位實用面積由186至250方呎，當中開放式佔63伙，實用面積約186至194方呎；一房佔62伙，實用面積由233至250方呎；特色單位佔5伙；預計關鍵日期為明年6月底，樓花期約11個月。
較同類新盤首批定價低最多25%
對比曼翹鄰近同類新盤首張價單呎價，何文田VAU Residence及芳菲，今年6月及7月分別首推50伙及30伙，折實呎價24,519元及26,139元，曼翹較兩者分別低近20%及25%。至於二手方面，據中原地產資料顯示，喜點及環海．東岸呎價為22,351元及21,667元，曼翹較兩者分別低12%及9.3%。