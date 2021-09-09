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紅磡新盤｜曼翹首推50伙 折實332萬入場
2021-09-09
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樓市樓價一手新盤曼翹紅磡桂洪集團仲量聯行首張價單屯馬興奮價凌俊偉李遠峰中原地產陳永傑
紅磡新盤｜曼翹首推50伙 折實332萬入場
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曼翹首張價單涉50伙，折實售價由331.8萬元起，折實平均呎價19,648元。(莊振邦攝)

市區單幢盤出擊搶客！桂洪集團紅磡曼翹已上載售樓說明書，並隨即公布首張價單，涉50伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價由331.8萬元起，折實平均呎價19,648元。

集團董事凌俊偉以「屯馬興奮價」形容首批單位，稱項目定價一定折讓，冀幫助年輕人及分支家庭客置業。項目將於明日對外開放示範單位及接受認購，料最快本月中進行首輪銷售。

24伙折實售價低於400

負責項目銷售的仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，首批50伙實用面積介乎186至250方呎，包括25伙開放式及25伙一房。折實售價由331.8萬至528.2萬元，折實呎價17,281元至22,185元。首批總價單價約2.1億元，有24伙折實售價低於400萬元。最低售價及呎價單位均為6樓F室，實用面積192方呎，開放式間隔。

陳永傑：入場價創九龍市區新盤兩年半新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，曼翹首批單位定價與同區二手新晉物業相若，若比區內同類一手貨尾則低近15%，屬有吸引力的起動價。項目首批折實入場價僅331.8萬元起，創九龍市區新盤兩年半新低，勢必哄動，加上項目屬於短期樓花期，相信可吸引大批上車客認購，包括居屋客及白居二客，估計發展商會提價加推，加幅約3%至5%，亦可獲市場接納。

曼翹提供130伙，均為開放式及一房單位，當中標準單位實用面積由186至250方呎，當中開放式佔63伙，實用面積約186至194方呎；一房佔62伙，實用面積由233至250方呎；特色單位佔5伙；預計關鍵日期為明年6月底，樓花期約11個月。

較同類新盤首批定價低最多25%

對比曼翹鄰近同類新盤首張價單呎價，何文田VAU Residence及芳菲，今年6月及7月分別首推50伙及30伙，折實呎價24,519元及26,139元，曼翹較兩者分別低近20%及25%。至於二手方面，據中原地產資料顯示，喜點及環海．東岸呎價為22,351元及21,667元，曼翹較兩者分別低12%及9.3%。

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李遠峰指，首批有24伙折實售價低於400萬元。(莊振邦攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/紅磡新盤｜曼翹首推50伙-折實332萬入場-284077
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