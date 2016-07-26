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豪宅動態｜渣甸山皇第暫沽8伙 新推720天靈活成交付款計劃
1 小時前
豪宅動態｜渣甸山皇第暫沽8伙 新推720天靈活成交付款計劃
資本策略旗下尚家生活牽頭發展的渣甸山豪宅項目皇第今日向傳媒首度開放現樓示範單位，為9樓及10樓B室複式戶，實用面積2,849方呎，屬兩套房連娛樂室間隔，亦為項目最後1伙可供出售的複式戶型。
尚家生活董事總經理方文彬表示，皇第推售以來已售出8伙，套現約15.5億元，當中成交呎價最高為7.8萬元，創渣甸山分層單位新高。他指，集團首度推出「720天靈活成交付款計劃」，買家若提前完成交易，可獲最高6%現金回贈，另提供印花稅貸款計劃，最高為樓價30%。
對於本港樓價走勢方面，方文彬認為本港低息環境持續，加上隨著新冠肺炎疫苗接種逐漸普及，疫情的影響大減，相信下半年樓價將有約10%升幅。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今年首5個月一手市場錄得54宗逾1億元成交，較去年同期的20宗，大增1.7倍，成交金額達133.52億元，較去年同期的33.49億元，亦大幅上揚近3倍。他相信中原城市指數CCL下月可達190點，創歷史新高。
皇第提供16個分層單位，實用面積由約2,800至逾6,800方呎，目前尚有8伙待售，以特色大單位為主。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/豪宅動態｜渣甸山皇第暫沽8伙-新推720天靈活成交付款計劃-272297