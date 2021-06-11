首度公布｜租金復甦了！中原城市租金指數按月升幅創10個月最大

中原地產首度公布中原城市租金指數(CRI)，最新報113.26點，創6個月新高，按月升0.87%，重返去年12月113.21點水平。研究部高級聯席董事黃良昇表示，確認租金擺脫連續3個月徘徊於111點谷底水平。
他指，5月份租金升勢擴大，按月升幅為近10個月最大，兼且連升3個月共1.96%，有跡象顯示租金順利進入復甦階段，相信未來租金走勢穩步向升，第三季有望重返去年暑期高位115.47點，與現時相差1.91%。
太古城呎租逾37元
以各區租賃較活躍的成分屋苑，每方呎實呎調整租金計，港島方面，囍匯報55.1元、太古城報37.15元、海怡半島報35.79元，以及杏花邨報34.32元。九龍方面，海逸豪園報35.9元、將軍澳中心/將軍澳豪庭報34.68元、美孚新邨報31.38元，以及麗港城報30.91元。新界東方面，沙田第一城報37.22元，名城報32.15元。新界西方面，映灣園報25.51元，嘉湖山莊報22.85元。
至於CRI_Mass報118.9點，創7個月新高，按月增1.07%，升幅為近10個月最大。CRI(中小型單位)報115.26點，創5個月新高，按月漲0.97%，升幅為近21個月最大。CRI(大型單位)報100.42點，按月上揚0.02%，連升2個月共2.13%。三大整體租金指數同樣齊升3個月，分別累增2.24%、1.99%及1.96%，租金升勢明顯。
港島CRI_Mass按月升幅為33個月最大
5月份四區租金指數齊升，相隔10個月再次出現，支持整體私樓租金向上。港島CRI_Mass報111.93點，創5個月新高，按月升2.15%，按月升幅為33個月最大。九龍CRI_Mass報104.74點，創5個月新高，按月增0.68%，連升3個月共2.31%。新界東CRI_Mass報131.74點，創9個月新高，按月漲0.23%，連升3個月共3.8%。新界西CRI_Mass報143.02點，創9個月新高，按月上揚1.04%，按月升幅為9個月最大。
中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。指數根據中原集團新簽租約，選取133個中原城市指數成分屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，經過加權計算後，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。本月公布的指數，是反映5月份的私人住宅租金走勢。