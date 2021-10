《奇異博士2》補拍善良紅女巫

英國男星班尼狄甘巴治(Benedict Cumberbatch)主演的Marvel作品《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),拍攝已接近完成階段,但Marvel主席Kevin Feige下令補拍。網站Deadline報道,《奇2》加入伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的紅女巫,能力更高於奇異博士,加上她的性格突變邪惡,有違紅女巫在《復仇者聯盟》的正義形象,Kevin Feige於是下令補拍,要令紅女巫添多點善良和正氣。

另外,《奇2》將會陸續加入超英人物,提升近年備受批評的「沉悶彩蛋」的可觀度。《奇2》預定明年5月6日上映。

