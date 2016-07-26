《奪金》炎明熹出鏡太多惹不滿 無綫加推番JW & Chantel特別版

無綫推出的東京奧運主題曲《奪金》，由《聲夢傳奇》的星級導師帶領一眾學員齊齊合唱。早前無綫播出的《奪金》MV，不少網民嫌姚焯菲(Chantel)的鏡頭太少，狂鬧無綫偏心炎明熹，要求無綫重剪，更有疑似在無綫工作的網民指有另一半版本，而該版本更有王灝兒（JW） 與Chantel合唱。

無綫聽從民意，昨日重新上載另一版本，更標明「聲夢人氣選手Chantel與導師JW一齊『奪金』！」而該片長1分10秒，除了有各導師的SOLO部份，更加插JW與Chantel合唱的畫面。片段上載不足24小時，YouTube的點擊率已有14,502人次，至於原本的《奪金》MV於11日播出， YouTube的點擊率為32,971人次。

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有網民大讚這個版本爽快︰「足本太長，聽耐好悶，有番JW & Chantel 更正，會狂loop loop。」更有網民揚言因為這個版本而改捧無綫︰「終於等到 JW x Chantel 的這個明快節奏的版本，點都要讚番 TVB，這屆看奧運當然也會撐 TVB！」