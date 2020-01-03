《娃鬼回魂》劇集首播獲好評

恐怖片《娃鬼回魂》(Child's Play)於1988年上映第一集，自始至今仍獲大批影迷支持。USA Network和Syfy於去年宣布合作開拍劇集版本，合共8集名為《Chucky》，10月12日已正式首播。美媒認為，比較後期製作的《娃》片，《娃》劇更能細緻地描述男主角的內心世界，包括希望將娃鬼Chucky成為自己的藝術品，而且內容亦涉及校園欺凌同性戀者等社會議題。

Chucky持刀獵殺

劇集版《Chucky》講述與父親相依唯命的14歲同志中學生Jake，在新澤西一個特賣場以20美元買下Chucky。Jake擁有極高藝術天份，計劃先將Chucky肢解，再創造另一個娃娃。一日，Jack收到一個神秘電話，對方說了一句：「小心Chucky。」Jack於是尋找資料，才發現Chucky曾被詛咒，但Chucky已開始殺戮行動……

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