《尚氣》新預告|梁朝偉戴十環騷身手 陳法拉角色身份揭盎(有片)

由梁朝偉主演的Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),今日推出全新預告,演尚氣父親「文武」的梁朝偉大騷流利英語並戴上十環武裝騷身手,非常搶鏡。

新預告片介紹尚氣的身世和成長,陳法拉和楊紫瓊首度登場,陳法拉演尚氣母親,即戲中梁朝偉的太太,至於楊紫瓊的角色,從對白估計是照顧和尚氣的長輩。