《尚氣》票房贏黑寡婦

Marvel首部華人超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),票房已超越另一超英片《黑寡婦》(Black Widow)。網站Variety報道,《尚氣》上周的北美票房收360萬美元,總票房達1.86億美元,超越《黑寡婦》的1.83億美元,《尚氣》更有望連續4周票房冠軍之餘,也暫成今年北美最賣座電影,預計周六、日後的票房衝破2億美元。

《尚氣》票房贏黑寡婦