Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
《戲曲天地》粵劇的美學 由「神功戲」說到「劇院戲」
15 分前
#Hashtags
《戲曲天地》粵劇的美學神功戲劇院戲為神而做的功德棚戲《祭白虎》《碧天賀壽》《六國大封相》爆肚戲開戲師爺南海十三郎唐滌生平喉薛馬桂廖白五派子喉上海妹譚蘭卿梁寶華黎曉君香港電台
《戲曲天地》粵劇的美學 由「神功戲」說到「劇院戲」
news-images
神功戲早期因以臨時竹搭戲棚作為舞台，所以又稱棚戲。

粵劇的表演模式因應時代而轉變，充滿香港本土特色。本集將介紹神功戲和劇院戲的特色及功能。

神功戲曾是香港主要的粵劇演出形式，早期因以臨時竹搭戲棚作為舞台，所以又稱棚戲；棚戲會在神誕、打醮等場合演出，例如觀音誕、太平清醮等等。神功指「為神而做的功德」，故活動分兩個部份，分別是宗教儀式和粵劇演出，目的之一是神人共樂。

神功戲的演出，包括例戲和正本戲。例戲除了是傳統劇目外，還有重要的宗教意義──如果演出地是從沒有演過戲的新台，戲班會先演《祭白虎》作破台之用；晚上演例戲，先演《碧天賀壽》、接演《六國大封相》，然後上演正本戲。神功戲多數會演4至5日，首日只演夜戲，第二日開始至結束期間，每日會演出一場日戲和一場夜戲。正誕日外的日戲會由二步針擔綱演出，對新晉演員而言是一個寶貴的實習機會。神功戲會在不同地方，甚至是偏遠的離島演出，風格相對輕鬆；演員較為著重與觀眾的溝通和「爆肚」戲的處理等。

news-images
香港教育大學粵劇傳承研究中心總監梁寶華教授(Prof Leung)。

而20至40年代出現的戲院戲，就標誌著粵劇進入較規範的時代。上世紀初期，戲院不斷落成，規模較大的甚至自組戲班，例如太平戲院。30年代開始，廣州的大型戲班經常來港演出，粵劇名伶如薛覺先、馬師曾等亦移居香港。這些都為香港粵劇創造了競爭和發展的有利條件，提升藝術水平，包括將提綱戲完成劇本，增加開戲師爺(編劇者)如南海十三郎、唐滌生等。

有別於神功戲，戲院建築強調舞台和音響效果。戲院的良好音響設備，使唱腔得以持續發展、變化更仔細，造就出一批以唱腔著稱的伶人，以及其創出的流派。平喉有「薛馬桂廖白」五派，子喉有上海妹及譚蘭卿等。

50年代大部分粵劇演員參與拍攝粵劇電影，由於電影戲票比粵劇便宜，使戲院觀眾大為減少；60年代免費無線電視的出現，更使粤劇進入低潮。現時，1972年開業的新光戲院，是唯一上演粵劇的商業戲院。粵劇於2009年列入為聯合國教科文組織人類非物質文化遺產，受香港和內地政府大力提倡，成為本地藝術的重要一環。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《戲曲天地》粵劇的美學-由「神功戲」說到「劇院戲」-275871
#Hashtags
《戲曲天地》粵劇的美學神功戲劇院戲為神而做的功德棚戲《祭白虎》《碧天賀壽》《六國大封相》爆肚戲開戲師爺南海十三郎唐滌生平喉薛馬桂廖白五派子喉上海妹譚蘭卿梁寶華黎曉君香港電台

大叔的愛｜牧田天橋道別  Edan貼合照：能給我一次機會嗎？(有片)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
大叔的愛｜牧田天橋道別  Edan貼合照：能給我一次機會嗎？(有片)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多