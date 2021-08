《紐約時報》稱MIRROR是振奮港人心

人氣男團MIRROR近日成為《紐約時報》的新聞人物,一篇名為「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」的報道稱,香港人在過去兩年多面對社會運動、疫情、國安法實施等巨變,身心飽受摧殘,整個城市急需振奮人心的領袖。而2018年憑《全民造星》出道的MIRROR,象徵香港年輕人為夢想而努力的能量,為這個充滿焦慮的時代,提供幸福音樂,令感到沮喪的年輕人充滿力量。