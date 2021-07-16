《聲夢》準決賽｜姚焯菲炎明熹同曲對戰 張敬軒：兩個有不同的感覺

無綫節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段， 今晚（7月17日）六位學員將爭奪最後五強席位，而下周一（7月19日）即將進行總決賽。

相關新聞：Jer拍新歌《砂之器》MV爆喊 靠媽咪逼出眼淚

今集比賽分成兩個回合，六位學員在第一回合分成三組以一對一形式作賽，二人同台演繹同一首歌進行對決，由25位專業評審進行評分。三位勝出的學員會直接晉級五強，兩位最低分的學員會進入第二回合，爭奪五強的最後一個席位。

身為主理人的李克勤需要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽。在離港之前最後一次拍攝，克勤對15位學員感到不捨：「不知不覺投放咗好多感情喺你哋身上，今日都懷住一個唔係好開心嘅mood同你哋做嘢。」原來李克勤準備了一個驚喜給六位學員，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。不過，張敬軒笑指自己是「星級保姆」，會盡力照顧一眾學員，並要完成一個重要任務。

六位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，第一組對戰是炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel），Gin Lee李幸倪及JW王灝兒分別擔任二人之導師。張敬軒聽完二人演繹，大讚Chantel 及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶比聽歌嘅人唔同的感受。Chantel呈現一個純情女孩子坐喺巴士入面；Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」張敬軒更笑指終於明白李生為何會在節目中露出「慈父的笑容」。

第二組對戰是文凱婷（Aeren）對鍾柔美（Yumi），挑戰一首跳唱歌曲，AGA江海迦及衛蘭分別擔任二人之導師。二人在團賽對戰中演繹《跳舞街》，青春及合拍表現獲得評審及網民喜愛。今次要對戰爭取出線，Aeren卻發生意外，眼部發炎要做手術，帶傷應戰。不過，Yumi及Aeren都覺得比賽結果不是最重要，反而希望合力做一個好的表演。

第三組對戰是冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock），泳兒及周柏豪分別擔任二人之導師。Rock指今次對戰是預計之內， Archie則一早「打定輸數」。不過經過多場比賽之後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會變成一個好的作品，至於誰勝誰負好快就有結果。