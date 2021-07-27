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《聲夢傳奇》學員畢業騷門票半小時賣清 滿足fans加開一場
10 小時前
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《聲夢傳奇》學員畢業騷門票半小時賣清 滿足fans加開一場
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《聲夢傳奇》學員於下月舉行演唱會。

《聲夢傳奇》一班學員炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、冼靖峰（Archie）等將於下月在麥花臣場館舉行一連兩場的畢業演唱會《聲‧夢飛行 FIRST LIVE ON STAGE》，屆時15位學員連同多位聲夢導師亮相獻唱。

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半小時內賣光，犀利！

演唱會門票於今早10時開賣，兩場演唱會所有門票於半小時內全數沽清。由於反應熱烈，演唱會主辦單位星夢娛樂集團有限公司即日宣布加開8月13日一場作為頭場，門票將於明早(29日)10時起於 Cityline網上公開發售。

對於演唱會銷情熱烈，年紀輕輕便踏上舞台追夢的Chantel及Yumi均表示喜出望外，二人除了感激一班粉絲的支持及付出外，並透露也有努力為親戚朋友「撲飛」：「好多親戚朋友都好想到演唱會現場支持我哋，因為我哋知道演唱會門票數量有限，所以都盡力幫佢哋爭取緊，我哋都好擔心爭取唔到。」

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《聲夢傳奇》學員畢業騷門票半小時賣清-滿足fans加開一場-277805
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