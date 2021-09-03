艾蜜莉在巴黎｜Lily Collins宣布結婚

憑Netflix人氣劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)走紅的31歲女星Lily Collins，今日(8日)凌晨於IG上載3張婚紗相，宣布與導演男友Charlie McDowell結婚。Lily留言：「我從未想過成為別人的人，現在我是他的妻子了。2021年9月4日，我們成為彼此的永遠。」艾蜜莉與Charlie於2019年拍拖，去年9月訂婚，今年9月4日於科羅拉多州聖米格爾縣的小鎮舉行婚禮。

婚紗棄法選美

Lily上載婚紗相後，荷李活時裝界人物大讚婚紗顯出Lily最美麗的一面。據聞多個法國品牌均為Lily贊助婚紗，然而她最後還是選擇了美國Ralph Lauren的出品，該婚紗屬長袖款式，充滿復古美。

Lily突然宣布結婚，據聞與新冠肺炎疫情有關。她早前接受雜誌訪問時表示：「疫情令很多人更珍惜彼此，當看到最壞的情況時，能與最好的人一起，是一種緣份。」

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