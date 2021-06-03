《馬達・蓮娜》入圍國際電影節 周秀娜獲讚表現出色

由張繼聰和周秀娜主演的《馬達・蓮娜》，獲邀參加第23屆意大利烏甸尼《遠東國際電影節》競賽單元，電影在疫情期間於澳門取景拍攝，獲電影節主席Sabrina Baracetti大讚風格獨特，深被打動，戲中的夜景尤為吸引，「這部電影的風格非常有格調而打動了我，其中攝影真的很美，把澳門拍得非常吸引，這與旅遊書中常見的澳門截然不同，兩位主角之間的對話既親密但又令人心碎，是一部令人印象深刻的愛情故事，女主角周秀娜的表現真的很出色。

影片入圍國際影展，周秀娜則首先恭喜澳門導演陳雅莉，她表示導演早於3年前已跟她傾劇本，至今年適逢疫情期間拍攝，絕不容易，「雖因題材同角色沉重成日都唔開心，但現在電影入圍電影節，好值得。」張繼聰則表示很開心，「我自己比較少拍文藝性電影，今次希望能給觀眾新感覺。」

陳雅莉表示，能讓更多地區的觀眾看到以澳門為題材的電影，深感高興，她形容跟兩女主猶如「戰友」，希望觀眾能看到不一樣的張繼聰與周秀娜。她亦不忘感謝澳門文化局、古天樂和一眾監製前輩支持。