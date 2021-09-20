魷魚遊戲｜迅即登上Netflix熱播榜首位 必睇3大賣點

由韓國青龍獎影帝李政宰、朴海秀及魏河俊等主演的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》，日前上架迅即登上Netflix香港熱播榜首位，全球排名更進駐第二位，可謂創下Netflix有史以來韓劇的最佳成績。已煲《魷魚遊戲》的觀眾無不大讚節奏明快，橋段往往「估佢唔到」，驚喜不斷，而當中的3大賣點，就更加是成功吸引觀眾的元素。

魷魚遊戲的兒時玩意與一輸即死

最初看到《魷魚遊戲》的預告，最吸睛的，除了主角李政宰，以及大批角色的造型恍如《紙房子》之外，就是一系列兒時遊戲。而劇名《魷魚遊戲》亦正是南韓一款傳統遊戲：在地上分別畫出三角形、正方形及圓形，組成一個如魷魚般的圖案，小朋友會分成兩組，一組主攻，另一組主守，守方設法將攻方推出界外，或是攻方成功闖進三角形的位置就為之勝出。

雖則香港的小朋友應該不太認知「魷魚遊戲」的玩法，之不過劇中還出現「123紅綠燈」、「拔河」、「拍公仔紙」及「彈波子」等等，這些統統是他也是你和我兒時必會玩過的玩意，自然容易引起觀眾共鳴。然而，《魷魚遊戲》中的參賽者，假如在任何一項遊戲中落敗就會立即被殺，「兒時遊戲」與「一輸即死」，形成了強烈對比。

魷魚遊戲的脫北少女

在《魷魚遊戲》中，李政宰一改形象，飾演一事無成兼欠下巨債的中年漢，固然是焦點。而首次演戲、扮演脫北少女的鄭好娟，亦成功令觀眾眼前一亮。現年27歲的鄭好娟，本身是模特兒，而且大有來頭，曾經在紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝周行騷，更曾獲選為全球50大模特兒。

鄭好娟畢業於同德女子大學模特兒系，2011年參加選秀節目《Korea’s Next Top Model》第二季，雖然第一集就被淘汰，但她未有放棄，兩年後再挑戰該節目的第四季，成功殺入4強。及後鄭好娟到海外發展，曾替LV、VERSACE、D&G及Marc Jacobs等品牌行騷，又現身「老佛爺」Karl Lagerfeld親自拍攝的CHANEL 2018秋冬廣告。

鄭好娟今次在《魷魚遊戲》中表現搶眼，她的感情生活在南韓也備受關注，事關她的男友，正是曾演出《請回答1988》、《愛上變身情人》及《炸雞特攻隊》的李東輝。

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魷魚遊戲的伏線

《魷魚遊戲》講述一事無成兼欠下巨債的中年漢成奇勳(李政宰飾)，有一天遇上神秘男子(孔劉飾)，對方向他遞上一張名片，邀請他參加「遊戲」，勝出的話會有巨額獎金。成奇勳答應後，被帶到一處神秘地方，與另外455位參賽者，參加一系列兒時遊戲，過程中被淘汰，會立即被處死，最後得勝者則可獲得456億韓圜。

大多數劇集的結局都會留下伏線，反應好的話就開拍第二季，甚至更多。《魷魚遊戲》似乎也不例外，而且伏線更不止一條，難怪不少已煲該劇的觀眾，都非常期待下一季快點來臨。

**以下內容含劇透**

在《魷魚遊戲》中，有幾位角色的背景及去向，到最終都沒有交待清楚，包括：

神秘男子：當初向成奇勳遞上名片，邀請他參加遊戲的神秘男子，直到最後一集才再次現身，然而未有解釋並真正身份。

工作人員：身穿紅色制服及戴上面罩的工作人員，究竟是甚麼人？遊戲負責人又如何招攬？觀眾唯一推測到的，是工作人員透過面罩上的圖案，分辦職級。(圓形最低級；正方形最高級)

警察：為了追查失蹤兄長下落、潛入遊戲假扮工作人員的警察黃俊昊(魏河俊飾)，在劇集尾聲被追殺，最後更跌落懸崖，生死未卜。而他用手機傳送的證據，警方又能否接收到？

警察兄長：黃俊昊的失蹤兄長黃仁昊，曾於2015年參加遊戲，而且最終獲勝。然而最後追殺胞弟黃俊昊的，亦竟然是他。

Big Boss：結局中1號參賽者吳一男，向成奇勳透露自己就是遊戲的策劃人，然而他離世後，遊戲竟然繼續進行，莫非尚有另一位Big Boss？

《魷魚遊戲》迅即登上Netflix熱播榜首位 必睇3大賣點