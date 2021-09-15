佐治古尼嘲班艾佛力演衰蝙蝠俠

荷李活兩大型佬佐治古尼(George Clooney)與班艾弗力(Ben Affleck)自2012年電影《Argo》後，再次合作新片《The Tender Bar》。兩人昨日出席試映會，佐治被問到他與阿班都飾演過蝙蝠俠，對阿班有甚麼評價時，佐治笑言：「我喺1997年演蝙蝠俠時有好口碑，可惜俾佢(阿班)演衰咗蝙蝠俠。」DC即將上映的新作《閃電俠》(The Flash)，以多元宇宙為主線，阿班飾演的蝙蝠俠也會現身，佐治則笑稱DC無找過他再演蝙蝠俠，「我太老了，不適合再拍超級英雄電影。」

新片講人生觀

由佐治執導、阿班主演的《The Tender Bar》，改編自同名小說，講述男主角出生不久後父親失蹤，自小與母親生活，及後他在美國長島一間酒吧結識明星、警員、士兵及黑幫等不背景的酒客，從他們的故事學懂人生道理，令自己成為真正的男子漢。該片將於12月17日在美國上映。

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