佛系人生｜許廷鏗頭炮作品 一個原因令林夕全改歌詞

許廷鏗(Alfred)與華納約滿之後，決定自組公司「自許紀錄」繼續勇闖樂壇。成為獨立歌手首支作品《佛系人生》於日前推出，獲得不少好評。早前他在「自許紀錄」的IG直播時表示，《佛系人生》原本不是打頭炮的作品，更是他最擔心的一首歌。

《佛系人生》初版感覺不好

Alfred說︰「原本呢首歌係我錄成隻大碟嘅第4隻歌，亦唔係當佢主打歌，咁啱錄呢首歌時，遇到喺成個錄音過程最卡住嘅時間。」他指《佛系人生》原名叫《不在場證據》，由林夕填詞，並在直播播出當時錄音的版本，他續說︰「我嘗試錄咗音先，但一路錄都覺得唔啱，知道夕爺係好俾心機寫。坦白講，我都唔知可以喺邊挑剔夕爺，唔知點講個感覺唔啱，成件事好虛，點叫人改成份歌詞。」

著林夕改歌詞

Alfred表示，當時覺得感覺怪怪，但逐句歌詞抽出來看，夕爺的詞是無可挑剔的。「夕爺填咗咁耐，真係無嘢可以修正。但係一路錄都冇咩信心，最後我同監製建議最後兩take唱個demo版本，即係lalala，等夕爺知道我點解讀歌詞。」他把這個「lalala」版本傳給夕爺，他續說︰「我同夕爺講，唔好當係工作，係朋友之間嘅鼓勵，我覺得呢首歌係有啲力量。」之後夕爺重新譜上歌詞，許廷鏗表示收到之後非常滿意，完全不用改任何一個字，更充滿信心決定把《佛系人生》成為他的頭炮歌曲。

許廷鏗林夕互信成關鍵

Alfred說︰「原來做一首歌唔係一定順風順水，當面對一啲同你預期有落差嘅畫面，你又會點樣去做呢？我就選擇唔係怕影響我同夕爺嘅關係，而係我將對呢首歌唱俾佢聽。我可以照唱《不在場證據》，出街可能都work，但未必係我心目中畫面，而依家係我最鍾意嘅版本，呢個係來自對自己嘅信心同信任。信任係我相信我同夕爺之間嘅關係唔會有問題，相信係對件事好，相信佢係會收到。呢首歌真係得嚟不易，所以我就將《佛系人生》變成大碟第一主打，因為成首歌演變過程正正係隻碟嘅主題，無論高高低低，睇你點取態，再次多謝夕爺信任我，互相信任係好美好。」

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