全民造星IV｜參賽者被取消面試資格 ViuTV周五增設現場報名惹不滿

ViuTV節目《全民造星IV》主打全女班，連日來不少女參賽者到九展面試，當中包括出道多年的黃榕。日前ViuTV宣布決定加開即場報名時間，有意者可於明天(16日)下午2時至5時即場報名，而參與面試的除了有花姐，還有擔任導師的梁祖堯及許廷鏗。

不過，ViuTV新增的即場報名日子，引來不少網民不滿，有報名人士到ViuTV的社交平台留言表示經網上報名但一直未收到通知，更有人表示收到面試被取消的訊息，希望ViuTV給予合理解釋︰「有好多女仔收到你哋casting嘅訊息但突然被取消，另外有好多網上報咗名從未收到casting通知，咁究竟呢一批女仔，應該繼續等，定係星期五一齊擁過去攞籌爭位？」

有報名人士對ViuTV的舉動完全摸不著頭腦︰「點解根本未in晒啲人又取消人casting，而加突然walk in？扮少人參加定扮有良心補飛？」、「viu驚唔驚網上報過名嘅人但因為未收到通知所以嚟重複報名？」另外，ViuTV明天邀請傳媒到場採訪即場面試情況，未知花姐屆時會否就此事解畫。