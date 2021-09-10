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星夢傳奇│冇諗過可以行到今日 姚焯菲：好眼瞓時就有後悔參賽
2021-09-10
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星夢傳奇│冇諗過可以行到今日 姚焯菲：好眼瞓時就有後悔參賽
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笑言好眼瞓的時候，就會有後悔參賽。(See See TVB影片截圖)

憑唱《戀愛預告》而獲封「國民初戀」姚焯菲（Chantel），人氣強高企，更成為廣告界的新寵兒！近日，無綫官方平台就發佈了Chantel的訪問，她以師姐身份呼籲大家報名參加第二屆《聲夢》比賽。

主持人問到Chantel當初參加《聲夢》的目的，她表示：「其實落手報名純粹係因為好鍾意唱歌，冇其他原因，同埋覺得呢個係好好嘅機會去試其他嘢，就算唔入都好，可以參觀吓TVB！到入咗第一round之後，唔知點解有一種動力，繼續好想去完成呢個比賽！」

Chantel更坦言沒有想過自己可以行到今日，更憶述第一日上堂練歌時大感覺驚慌：「慢慢同Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）同Gigi（炎明熹）佢哋friend咗之後，真係好彩有呢班朋友陪住，如果唔係每日都會好驚囉，有咗佢哋就會安心啲。」

至於有否後悔參加比賽？Chantel即搞笑道：「其實有㗎，當我好眼瞓嘅時候，我就會話：『唉！早知唔參加喇！我就可以返屋企瞓覺。』如果我冇參加比賽，呢一刻應該會喺屋企打機食嘢或者做功課！」Chantel坦言現在的生活相對充實：「而家嘅生活係好充實，對我嚟講係好事，因為我好鍾意忙，唔鍾意冇嘢做呢個感覺！」最後更以「師姐」身份鼓勵參加者。

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姚焯菲看到自己的影片，尷尬遮面，表情可愛。(See See TVB影片截圖)
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她感激隊友一路的陪伴。(See See TVB影片截圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/冇諗過可以行到今日-姚焯菲：好眼瞓時就有後悔參賽-284254
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