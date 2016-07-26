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出櫃舊聞瘋傳一日 Anson Lo回應：我沒事！
1 小時前
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出櫃舊聞瘋傳一日 Anson Lo回應：我沒事！
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Anson Lo與舊愛Kalok的出櫃報道再被瘋傳。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)性向備受關注，昔日他與同性密友的出櫃宣言在網上瘋傳一整日，當中更提到Anson Lo的父母起初不接受，到最後諒解他。事件隨即為網上熱話，而ViuTV回覆指Anson Lo現時專注工作，私人事不回應。

相關新聞︰Anson Lo被翻舊聞指曾公開出櫃 神徒：佢咩性取向有咩問題？

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Anson Lo於晚上在社交平台分享照片，留言報平安。

有「神徒」認為偶像的性向並不影響他們對「教主」的喜愛，亦有不少網民為Anson Lo護航。及至晚上9時30分，Anson Lo在社交平台上載一張坐在椅子上沉思的照片，留言說︰「我沒事，不用擔心我！ 繼續努力工作，繼續愛你們每一位。」 隊友Jermey用三個心心圖案以示支持，而他回覆Anson Lo帖文的速度，絕對是「秒回」。他的fans club亦在網上留言安慰說︰「無論如何，神徒一定會繼續支持教主，繼續做教主最強大的後盾！」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/出櫃舊聞瘋傳一日-anson-lo回應：我沒事！-276882
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