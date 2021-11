劉嘉玲媽媽生日 梁朝偉同外母搭晒膊頭

現時身處上海的劉嘉玲,在社交平台上載了與媽媽及弟弟慶祝 生日的合照,合照中還有梁朝偉,他更搭著嘉玲媽媽的膊頭,表現親暱,畫面溫馨。嘉玲留言:「Birthday celebration for my mom and bro!」嘉玲媽媽已年屆76歲,但保養得宜,獲網民激讚。