勢脫魔爪｜Britney聘史匹堡律師攻父親

樂壇天后Britney Spears遭父親Jamie監管個人自由逾10年，上月向法庭申請終止父親的監護人身份，希望擺脫父親魔爪重獲自由。據網站Page Six報道，法庭於上周批准Britney用自己的律師打官司，Britney即聘曾為大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)等名人打官司的律師Mathew Rosengart取代原有律師。Mathew周一出席洛杉磯聽證會後受訪：「我要極速踢走監管Britney的人，令她重獲自由。」58歲的Mathew曾任聯邦檢察官，作風強硬，官司勝出率超高，深得荷李活名人愛戴。

衣食住行冇自由

39歲的Britney由2008年至今也受父親監管，無論衣食住行也要聽從指示，連6,000萬美元財產也不能動用。Britney在工作上亦飽受壓力，因為父親會逼使她做不願意接的工作，導致精神大受困擾。Britney曾抱怨：「我每星期工作最少70小時，這是不人道的。」