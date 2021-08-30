匯聚樂壇精英的未來音樂祭

自己樂壇、自己創造。本地音樂組織TONE MUSIC，以推動香港音樂為已任，去年疫情期間舉行實驗性網上音樂節《TONE Online Music Festival》，嘗試為本地獨立發掘更多演出的可能性。

TONE MUSIC的幕後成員，更有份策劃早前舉辦的《OVERLAP大世代》音樂會，近日以極短時間匯合一班樂壇精英，推出《TONE MUSIC FESTIVAL 2021：未來音樂祭》，邀請的樂隊及音樂人，覆蓋CantoPop外，還包括搖滾、Urban、電音、器樂、金屬、流行、民謠等音樂風格。

新星冒起 巨星繼續失蹤

在樂壇巨星失蹤的年代，TONE MUSIC 相信「香港音樂」有自己的未來，亦慶幸理念得到一眾香港音樂人、廠牌及業界人士認同。今次破格邀請超過20個音樂單位，匯聚在九龍灣會展，參與單位包括周國賢、吳林峰、王菀之、王嘉儀Sophy、岑寧兒、Jan Curious、Serrini、RubberBand、KOLOR、JASON KUI、ToNick、L.M.F.、JB、小塵埃、per se、MC $oho ＆ KidNey及黃妍等，等一起構想音樂的未來。

此外，《未來音樂祭》不只是一場音樂演出，當中王菀之、Serrini、hirsk、林家謙、MC $oHo & KidNey、岑寧兒、Matt Force、Jan Curious 等，更會充當說書人，帶領樂迷了解當下香港音樂圈，一同通往未來，見證更寬更廣的舞台。

《TONE MUSIC FESTIVAL 2021：未來音樂祭》

日期/地點：9月19日(晚上7時30分)、九龍灣國際展貿中心 Star Hall

票價：$580、$780

今早於Klook獨家發售的優先門票已於開賣三分鐘內沽清！

少量公開門票將於9月6日早上10時起於快達票發售：www.hkticketing.com