原來炎明熹姓王 | 唱歌老師好有料 找風水師為Gigi改藝名

現年16歲的炎明熹（Gigi）以大熱姿態成為三料冠軍 ，Gigi在香港出世，父母與弟妹長居內地，決賽當晚除姑丈姑媽到場支持外，其唱歌老師坐在台下都感動得哭成淚人；Gigi 曾透露唱歌老師高晨維很愛錫她，原名王佳恩的GiGi，因五行缺火，老師更特意找風水師傅為她改了炎明熹這個藝名。

現年36歲的高晨維甚有來頭，出身於音樂世家，媽媽是廣東資深粵劇歌唱者及演員。她10歲參加各大小比賽，15歲時參加了 「新城997 Top One 新一代－劉德華慈善歌唱比賽」，並於公開組中勇奪冠軍，其後簽約唱片公司出道做歌手，可是她在17歲時因為厭倦複雜的人事關係而退出娛樂圈，曾出過碟也開過演唱會。2013年，高晨維創辦了「星格創意藝術學校」，《聲夢傳奇》學員中除了炎明熹外，冼靖峰Archie、詹天文Windy都是她的學生。所以在《聲夢傳奇》比賽當中，她以「左手打右手」來比喻。