古天樂旗下女團SKYLE 8月韓國出道

古天樂6月被指收購韓國娛樂公司GOOD LUCK娛樂，並有意推出4人女團SKYLE，當時公布女團將於7月19日出道，但因為新冠肺炎肆虐南韓演藝圈，SKYLE 4位成員曾與診者肺炎的工作人員接觸，因此需要隔離檢疫，並延遲出道日期。





今日GOOD LUCK娛樂宣布，SKYLE將於8月4日推出專輯《FLY UP HIGH》出道，並公布4位成員較為詳盡的資料，及發布第二波宣傳照，娛樂公司的發言人稱：「SKYLE的成員們歌唱及舞蹈實力出眾，平均身高為170cm，隊員有3位韓籍、1位中國籍，分別是21歲的隊長采炫、22歲中國籍成員GINNY、19歲ERIN以及19歲宇晴。」

《FLY UP HIGH》專輯的同名主打歌，宣示著SKYLE「要在激烈的K-Pop市場高飛」，第二波宣傳照，一眾成員身穿金色服裝、戴王冠，擺出王后霸氣姿態，強調比起其他女團展現成長過程，她們出道專輯已是蛻變成長的成熟模樣。據悉，SKYLE未出道已簽下某國際運動品牌代言，氣勢大好的SKYLE，不知能否成為今年K-Pop樂壇新人王。

8月出道的SKYLE，(左起)宇晴、ERIN、采炫及GINNY。