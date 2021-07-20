吳亦凡事件阿嬌狂食花生 過來人身份評論︰同一套路 我也麻痺了

吳亦凡捲入誘騙未成年少女出席酒局，網紅都美竹指控對方涉「迷姦」、「誘姦」，事件備受關注，就連央網也發文要求有關當局介入調查。一眾網民狂食花生，就連鍾欣潼(阿嬌)亦對此事非常關注，更現身與網民大談此事。

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阿嬌在網上說道︰「他(吳亦凡）最應該轉錢給我，好累，從昨晚到今早到現在手機沒有離開手」。她又指自己原本不是太好奇此事，只是《演員請就位》的導演八卦，於是傳給她有關吳亦凡的新聞。阿嬌又謂︰「今天好累，吃瓜吃得，18個、29？同一套路，我也麻痺了，雙方都報了警，應該沒有甚麼瓜了，進入司法程序應該不會爆料，內地商務全部解除了。」她又怕自己錯手按讚，專登用左手玩電話，並感慨說︰「娛樂圈對女明星不好，但也是讓我變成為更好的人」。

不少網民認為阿嬌是最有資格評論吳亦凡事件，因為她於08年捲入艷照事件，令她飽受抨擊、事業受重創。時至今日，網民久不久仍然會討論當年阿嬌的艷照。

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