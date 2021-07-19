吳亦凡事業玩完 大陸出封殺令兼要求相關部門調查

吳亦凡被網紅都美竹指他誘騙年輕及有意投身娛樂圈的女子出席酒局，當中包括未成年少女，兼涉「誘姦」、「迷姦」行為。多個品牌與吳亦凡割席，官媒發文批評之餘，有關部門更下命令禁用失德藝人，即是吳亦凡已被大陸通殺。

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事件至今仍不斷發酵，官媒央視網在微博評論，認為吳亦凡的事已不再是娛樂八卦，而是「影響重大的法律案件和公共事件」，認為相關部門需要認真調查。央視網又寫道︰「有必要對失德劣蹟者進行針對性的製度約束，提高藝人道德修養。」

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此外，中國電視劇產業製作協會青年工作委員會亦發出「關於做好劣跡藝人風險控制的通知」，表示高度關注吳亦凡事件，強調不為失德演員提供冒頭機會，對劣跡藝人「零容忍」，要求正與其合作委員及時止損，停止接觸。

由於吳亦凡被指「迷姦」，大陸有關部門認為這次事件涉「新型毒品」供應鏈，加上另一官媒新京報發布文章《「聽話水」可隨意網購，當納入「新型毒品」嚴管》，特別提到近年因「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」而引發性侵案件有上升趨勢。