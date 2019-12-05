吳亦凡捲桃色風波 品牌急急割席事業凍過水

前EXO成員吳亦凡日前被大陸網紅都美竹爆料，指他誘姦多名女性，受害者更有未成年人士。她在網上連發多篇長文，細數吳亦凡的罪行，並大爆與對方發生性行為時，都會向女方說︰「我的很大，你忍一下」、「怎麼樣？我很厲害吧？」及「我的大不大，前女友都說很大」，但都美竹在文章中就以牙籤形容吳亦凡指很大的地方。

都美竹除了打下多篇文章指控吳亦凡外，亦提供了二人的對話錄音、轉賬記錄等，並揚言手上有大量證據。及後前「SNH48」成員張丹三亦在微博公開與吳亦凡約見面的私訊記錄，更指對方多次約在酒店見面，曾數次想抱住她、甚至還伸手摸胸，說出「喜歡的女生一定要上」等猥瑣言論，並呼籲fans們要清醒點。

有網民認為不可盡信都美竹的一面之詞，但吳亦凡已不是第一次捲入桃色，所以不少人傾向相信都美竹對吳的指控。吳亦凡及其工作室先後發聲明否認指控，男方更表明若自己真的有做過女方指控的事，定必自己入獄。不過，大陸有關方面非常著重藝人形象，多個品牌已先後宣布終止與吳亦凡的合作，就連央視也暫停宣傳他的新歌。