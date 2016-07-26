吳亦凡涉姦風波 網紅嘲：改名吳籤

內地30歲男星吳亦凡，近日被網紅都美竹爆料，指他借選MV女主角或工作室練習生為名，邀請有意入娛樂圈的女子出席酒局，藉此誘姦多位女性，其中受害人更牽涉未成年少女，並稱吳亦凡欲以過千萬掩口費阻止她爆料。



都美竹周六晚於微博寫下2,000字長文，指控韓國南團EXO出身的吳亦凡，稱他不但曾說EXO前隊友的壞話，更看不起其他藝人，又愛在女性面前自誇性能力：「女人在愛你或者自以為愛你的時候，是願意欺騙你甚至欺騙自己的……你改名叫吳籤吧，反正以後你這個名字也用不了。」都美竹又提到，吳亦凡公司嘗試以200萬人民幣要求她封口卻失敗，後來改以8,000萬人民幣，之後又改成1.2億人民幣。

發聲明否認事件

吳亦凡及其經理人公司昨日發文回應都美竹的指控，稱「沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！」又指於2020年12月5日的朋友聚會中認識都美竹，但沒有向對方灌酒及收掉對方手機，更沒有她所講的各種誘姦、迷姦細節，並稱於7月8日委託律師採取法律行動，指都美竹一面發文造謠，一面勒索巨額款項。

有網民認為不可盡信都美竹一面之詞，但吳亦凡已不是第一次捲入桃色事件，過去緋聞就包括林西婭、秦牛正威及「SNH48」的張丹三等，所以不少人傾向相信都美竹對吳的指控。由於大陸有關方面非常著重藝人形象，多個品牌已先後宣布終止與吳亦凡的合作，就連央視也暫停宣傳他的新歌《翱翔》。