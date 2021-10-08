吳麗珠難忘目擊梅艷芳遇襲：佢係俾人「質」咗一拳！

今日(10 日)是梅艷芳的58 歲生忌，大家都非常懷念這位已故樂壇百變天后。而闊別娛樂圈多年的吳麗珠(珠女)，曰前接受車淑梅的電台節目訪問時，憶述當年曾目擊梅姐於娛樂場所遇襲一幕。

卡拉OK內遇襲

吳麗珠憶述最難忘1992年5月初的一個晚上，她與兩名女藝人演出《歡樂今宵》後到九龍塘一間卡拉OK耍樂，想不到目擊梅艷芳被人掌摑：「其實佢係俾人『質』咗一拳，我親眼見到，佢當時係由其他房間走入嚟坐低，我哋坐喺附近，嗰個人由另外一間房氣沖沖走入嚟，好似話梅姐唔畀面，我當時都唔知發生咩事，我哋驚到叫走，我冇叫阿梅一齊走，因為我見好似有人幫佢解決同面對。事出突然，我驚到開車都腳軟……後來，九龍城差館叫我哋去落口供，我真係好擔心阿梅……」珠女坦言其後再見阿梅，都沒有再提此事：「知道佢去咗泰國一排，再出返嚟應該已經係解決咗。」

吳麗珠讚梅姐心地好

吳麗珠又大讚梅姐好好心地：「阿梅真係好好心地，佢份人好豪情，平易近人，冇扮嘢，佢企喺台上誰可匹敵？我聽羅君左講，佢有事，阿梅就送咗一張冇銀碼嘅支票畀佢。我好佩服阿梅，雖然佢離開咗，但都有好多延續，佢嘅慈善、佢嘅故事，由四歲一個歌女變成一個搞慈善活動咁成功嘅人，佢冇白活到……」她並表示要向梅姐學習，不想白活人生。

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