唔要Chantel啦?吳業坤同ex Wifi麥明詩撐枱腳

吳業坤與麥明詩因為合作《誇世代》而成好為好友,早前麥明詩在坤哥隔離期間送上跑步機,未幾便遭網民惡搞他們的維基百科,在配偶一欄加上對方的名字。

「被結婚」的坤哥與麥明詩日前相約食海鮮撐枱腳,他在社交平台上載照片並留言謂︰「Dinner with my ex Wifi.」不少網民不停留言大讚他們合襯,更催促他們結婚。

坤哥早年去澳洲時,曾在網上寫道︰「訂咗兩隻wife係機場拎,但我上咗機先記得。」加上早前被網民惡搞與麥明詩結婚,今次他寫「ex wifi」可說是雙重自抽。