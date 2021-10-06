回憶的香港｜梁祖堯玩自殺式跳涯唱張敬軒金曲 彭秀慧：很多人以為我告別演出

由梁祖堯(阿祖)、湯駿業(Ah Dee)、邵美君、彭秀慧(KP)主演的舞台劇《回憶的香港》昨晚(6日)起在九展Star Hall舉行一連7場演出，4人首次挑戰大場館，更大開金口高唱不同年代的金曲，阿祖笑言對擅於唱歌的邵美君及Ah Dee最著數，「我唱張敬軒的《笑忘書》簡直係自殺式跳崖，低咗12個Key，其實我可以再低，但其他人話人類已經聽唔到，只有海豚聽到，但我最Proud of自己係唱林子祥。」完成第二部執導的電影《阿媽有咗第二個》後的KP直言，已有兩年多沒站舞台，「身邊朋友覺得我唔做，好似紀念我告別演出，其實舞台是我的根，我唔會離開，只係睇幾時返嚟。」

與觀眾爆笑互動

《回憶的香港》從開埠講起，4位以港人最有共鳴的題材切入，與觀眾一同分享香港最動人的一面，演出有笑有淚。其中最爆笑是邵美君與KP分別扮演白雪仙與任劍輝，以數白欖方式細數香港街道名稱，而阿祖與Ah Dee則與台下大玩「小學雞常識問答比賽」，劇迷意想不到的答案，雖然考起二人的臨場執生反應，但更令大家打成一片，掀起全晚的高潮。

真實取材 有笑有淚

此外，4位亦分享成長故事，Ah Dee直言，「要喺咁大的場館分享感受與回憶，曾擔心觀眾係咪可接收，其實佢哋都睇得好專心。」四人在表演期間不無感觸，阿祖表示：「呢部劇聚集我哋對香港嘅睇法，我哋一齊去唔同區旅行，過程中認識咗唔同嘅人同事，例如大澳嘅橋段係真實嘅，大澳人對於自己地方係幾咁熟悉同自豪；我哋探訪時候係2018年，坦白講當時未對自己地方有咁強烈感覺，到而家再講返一樣嘅台詞，感受已經好唔同，好多感觸、自己都好感動。」

今次在15呎高的鐵架上演出，4人都未有戴安全帶，更要爬上高處唱歌，幸好爬熟了安全不成問題，邵美君反指沙地的設計更耗體力，她說：「因為行沙路每一步都不容易，要用力。」不過，梁祖堯說：「趁現在我們還有力氣，演得一場便一場！」