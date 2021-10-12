圓規襲港｜汪明荃拉車仔去街市搶菜 格仔衫cap帽勁似路人甲

天文台於下午5時20分發出8號東北烈風或暴風信號，昨日有市民收到「圓規」迫港消息之後，分別到街市及超級市場搶購物資，蔬菜價格更漲至30元半斤，依然搶清光，今早仍有市民趕到街市搶購糧食。

汪明荃亦都把握機會，於社交平台分享自己今早到街市買菜的照片。穿著格仔裇衫及戴上cap帽的她看上去與普通師奶無異，相中見到她一手拖住裝滿蔬菜的買餸車仔，另一隻手挽住一袋菜並留言說︰「8號風球『圓規』！ 大家小心！我也於今早去街市買餸作準備！」

有網民認到汪阿姐身處的是坑口街市，相信是因為阿姐居住西貢，她選擇到最近的街市購入蔬菜。有網民留言見狀表示完全認不到汪阿姐︰「亞姐自己拖車仔去買餸！好主婦！」、「估唔到阿姐自己拉買餸車」，亦有網民笑指阿姐可能做樣︰「應該是同姐姐一齊去街市，阿姐扮姐姐拍攝買餸look。」

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