大叔的愛｜德斌巴士救美 Edan爆Anson Lo拍咀戲加料

ViuTV將於下周一播出《大叔的愛》，黃德斌﹅呂爵安(Edan) ﹅盧瀚霆（Anson Lo）及徐㴓喬 (Asha )等日前密鑼緊鼓進行劇集拍攝工作。其中一場戲講到Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，黃德斌英雄救美，為Edan解圍後更把對方擁入懷中。

德斌笑言戲情是「巴士奇遇結良緣」，並稱自己不時乘搭公共交通工具：「因為太方便，唔洗周圍搵車位嘛！我地平時坐車都收埋自己，唔會招惹啲咩誤會，即使見人鬧交都未必出聲，除非去到動手動腳啦，如果唔係，唔會介入人地鬧交。」

而Edan就自嘲貧窮，所以是巴士常客，笑言車上不時與Anson Lo短訊傾劇本：「我哋之前真係好驚，因為呢部劇買晒版權，要係原著同自己風格中搵平衡。可能我哋未夠專業啦，平時我哋都會攬頭攬頸咁玩，所以唔會太尷尬！最近係Anson自己加戲，或者拍錫錫戲個陣加啲嘢，咁就嚇親我囉！」

Anson Lo就要話投入與Edan的感情，不時向對方獻媚：「冇辦法啦，識咁耐都唔會痴咁埋傾計，所以都幫佢攞飯、攞埋餐具，做到細心啲咁，希望可以搵到個份感覺。」同場的混血兒Asha就話被人嫌棄鬼妹仔口音，要糾正做地道「港女」：「導演有日尷尬咁話我有鬼妹仔口音，我話我真係鬼妹仔嚟架！所以依家學緊咬字，要做個地道香港人先得！」