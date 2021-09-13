天佑離巢黃又南被圍攻 經理人︰「又藍」對Shine最大侮辱

徐天佑日前宣布跟工作廿年的經理人公司結束合作，他在文中感激經理人Amy Chin(錢小蕙)一直以來的照顧。有網民猜測天佑離開與黃又南有關，懷疑他們因為政見問題而鬧不和，導致天佑決定外闖。Amy Chin有感網民再次把矛頭指向又南身上，於是在網上開腔，再度澄清Shine不是因政治立場而分開。

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為某些原因推掉演出

Amy自言是村上春樹的粉絲，表示自己永遠會選擇站在鷄蛋的一方。她稱兩年前一句「no more shine」令公司所有人陷於無盡的痛苦中。她說︰「縱使我多次澄清二人不是因為政治立場而分開發展，更何況他倆根本從沒一起談論過任何政治議題，但怎也不能令大家釋懷。」她表示又南自18年中到深圳為ViuTV拍攝《已讀不回》之後，一直留在香港拍攝本土電影及劇集，認為影片在哪一個地方拍，並不是經理人首要的考慮，而是著重角色、劇本的質素，不能有違他們的價值觀、形象、良知及信念，並指過去兩年一直有受邀約，「只是基於上述及種種原因而推卻了。」

「又藍」對Shine是最大侮辱

Amy對又南被抨擊大感不解︰「又南從沒發表過什麼偉論，一直只安守本份地做一個藝人，但大家對他的觀感到底因何而起，大家有沒有思考過為何會對他產生帶有敵意的情感？是否純粹因為他的名字叫黃又南？如果是的話，你一定不熟識Shine的歌，我們有一首叫〈天又藍〉的歌，挺流行的，且出自天佑之手。所以，希望大家不要再以『又藍』的名字去謾駡，因為那是對Shine的最大侮辱，這點我實在不能接受。也希望大家理智地去問為何香港已不能再shine。」

最後，Amy作出呼籲︰「請相信我，我認識又南超過20年，這幾年來，我倆都沒有改變每隔幾天就會溝通聯絡的習慣，我可以保證又南是一個完全值得大家支持的藝人。」並以《天又南》的歌詞為全文作結。