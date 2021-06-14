失散兄妹｜向古天樂獻吻被拒 肥仔扮馬來靚女造型似足李燦森囡囡？

ERROR與男神古天樂拍攝廣告，網上引起熱論，四位成員先後在社交平台上載與古仔的合照，又攬又錫，羨煞旁人。其中肥仔(梁業)除了上載與古仔合照，同時亦上載拍廣告時的「馬來亞靚女」造型照，被指似李燦森女兒Lucy，更有網友形容是失散兄妹。

肥仔昨晚在社交平台上載多張拍攝廣告的花絮照片，難得與古仔合作，當然要合照，他更熱情地向古仔送吻，「我愛古天樂，️估唔到我可以同@kootinlok_louis合作，唔好講咁多攬左先咀啖先」雖然獻吻被古仔拒絕，但兩人攬住合照，令甚少留言的MIRROR成員Jer(柳應廷)亦表示好葡萄。

另外，他亦上載一張反串女人的造型照，他表示，「今次廣告入面馬來亞靚女唔著底褲騎馬嘅造型 @vincitang 係咁話我似Lucy」並hastag #扮親野都似人 #我係百變星君 #定係百變怪。有網民留言指兩人似失散兄妹，也有建議他可與Lucy合作拍廣告。