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失散兄妹｜向古天樂獻吻被拒 肥仔扮馬來靚女造型似足李燦森囡囡？
10 小時前
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古天樂ERROR肥仔梁業何啟華阿Dee保錡李燦森Lucy
失散兄妹｜向古天樂獻吻被拒 肥仔扮馬來靚女造型似足李燦森囡囡？
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肥仔獻吻被男神拒絕。
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肥仔與古仔合作，Jer表示好葡萄。

ERROR與男神古天樂拍攝廣告，網上引起熱論，四位成員先後在社交平台上載與古仔的合照，又攬又錫，羨煞旁人。其中肥仔(梁業)除了上載與古仔合照，同時亦上載拍廣告時的「馬來亞靚女」造型照，被指似李燦森女兒Lucy，更有網友形容是失散兄妹。

肥仔昨晚在社交平台上載多張拍攝廣告的花絮照片，難得與古仔合作，當然要合照，他更熱情地向古仔送吻，「我愛古天樂，️估唔到我可以同@kootinlok_louis合作，唔好講咁多攬左先咀啖先」雖然獻吻被古仔拒絕，但兩人攬住合照，令甚少留言的MIRROR成員Jer(柳應廷)亦表示好葡萄。

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肥仔形容這是「馬來亞靚女唔著底褲騎馬嘅造型」
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肥仔的「馬來西亞靚女」被指似李燦森女兒Lucy。
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李燦森與女兒Lucy合照。

另外，他亦上載一張反串女人的造型照，他表示，「今次廣告入面馬來亞靚女唔著底褲騎馬嘅造型 @vincitang 係咁話我似Lucy」並hastag #扮親野都似人 #我係百變星君 #定係百變怪。有網民留言指兩人似失散兄妹，也有建議他可與Lucy合作拍廣告。

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保錡表示感恩可以古仔合作。
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阿Dee在社交平台上載與古仔合照，他自言問完「我可唔可以攬住你？」就即刻攬住古仔。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/失散兄妹｜向古天樂獻吻被拒-肥仔扮馬來靚女造型似足李燦森囡囡？-271889
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