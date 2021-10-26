奇異博士2｜紅女巫太壞 Marvel主席下令補拍

英國男星班尼迪甘貝治(Benedict Cumberbatch)主演的Marvel作品《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)，拍攝進度已接近完成階段，但Marvel主席Kevin Feige下令補拍。

網站Deadline報道，《奇2》加入伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的紅女巫，能力高於奇異博士，然而她的性格變得邪惡，有違紅女巫在《復仇者聯盟》的正義形象，Kevin Feige於是下令補拍，為紅女巫加多點善良元素。

相關新聞：

X教授鬥紅女巫

劇集《WandaVision》中講述紅女巫成魔的過程，超能力之高，連奇異博士也難以匹敵，有傳《變種特攻》(X-Men)的X教授加入《奇2》來抗衡紅女巫，加上奸角奧創復活，令《奇2》的角色數目愈來愈多，情節更複雜，今次需要補拍，相信會是頗大的工程。報道又指，《奇2》將會陸續加入超英人物，加強近年備受批評的「沉悶彩蛋」的可觀性。

更多娛樂新聞：