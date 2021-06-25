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女神劇透｜施嘉莉老公拒知《黑寡婦》內容
16 小時前
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施嘉莉祖安遜ScarlettJohanssonMarvel黑寡婦BlackWidow
女神劇透｜施嘉莉老公拒知《黑寡婦》內容
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施嘉莉與Colin Jost於去年結婚。
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《黑寡婦》講述這位復仇者成員的身世。
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第二代「黑寡婦」Yelena Belova(右)有機推出獨立電影。

千呼萬喚，由女神施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)主演的Marvel大作《黑寡婦》(Black Widow)下月7日上映，施嘉莉已開始四出做宣傳。日前，她接受美媒訪問時透露，綜藝節目《Saturday Night Live》編劇老公Colin Jost拒知《黑寡婦》內容的趣事。施嘉莉說：「當我在英國拍攝《黑寡婦》，老公也在英國工作，我邀請他到片場探班，他不情願地去了。當我拍完一個場面時，老公說：『我想離開，因為不想你劇透。』最後我批准他離開，但回家後，我也要讀劇本，他就要戴著耳機，避免聽到劇本內容。」

 

第二代黑寡婦未來登場

《黑寡婦》早前於美國試映，獲影評人大讚水準之作，Marvel總裁Kevin Feige透露，未來將製作第二代黑寡婦電影。《黑寡婦》講述嘉莉飾演的黑穿婦身世之謎，片中同時出現女星Florence Pugh飾演的Yelena Belova。她與施嘉莉飾演的Natasha在間諜學校「紅屋」接受訓練時，成績也優於Natasha，兩人逃到美國後，Yelena就成為第二代黑寡婦，可預期她在今集《黑寡婦》擔任重要角色。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/女神劇透｜施嘉莉老公拒知《黑寡婦》內容-273580
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