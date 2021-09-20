#好掛住日本｜吳業坤周奕瑋新節目 無綫疑借奧運採訪證拍不相關節目

早前無綫派出吳業坤、周奕瑋到日本為東京奧運拍攝《東京五輪直送》，節目內容當然與東奧有關，如講解日本對外媒的防疫措施，捕捉場館外的周邊花絮。周奕瑋也曾在其YouTube頻道提到傳媒到達日本有活動限制，首14日不能坐公共交通工具，只能到指定的地方，亦即是奧運有關坪館，就算外出購買補給品也只得15分鐘限制。

不過，近日無綫播出預告，由吳業坤、周奕瑋主持的《#好掛住日本》將於本月27日起逢星期一至三晚上10點半播出。預告片見到他們登上富士山、與日本女團練舞、到訪日本民居及到餐廳食壽司。有網民懷疑節目是在奧運期間拍攝，質疑無綫借用奧運簽證到東京不同地方拍攝與奧運無關的節目。

日本當局為防止疫情擴散，要求奧運選手及採訪人士必須遵守嚴格的防疫規例，當中包括不可訪問觀看比賽的觀眾及做街訪。今次節目無綫未有如以往把預告片上載至其YouTube頻道，有多位網民在聲稱已去信日本有關部門，著他們了解今次事件。周奕瑋回覆傳媒稱要向節目製作及外事部查詢，無綫外事部暫未有回覆。