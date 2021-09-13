姚焯菲自認論盡要學獨立 鍾柔美收粉絲禮物超感動

無綫的選秀歌唱節目《聲夢傳奇》捧出了多位年輕偶像，一班星夢學員舉行一連四場的《聲．夢飛行》演唱會，一票難求，其中炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)等，人氣持續高企。將於下周三(22日)15歲生日的「國民初戀」Chantel，獲「小菲象」(粉絲暱稱)買下巴士車身廣告慶生，並且接拍樓盤廣告。而獲封為「跳唱女神」的Yumi，她翻唱的《狂野之城》亦已衝破200萬點擊。從素人到成為偶像，最感動是獲粉絲費盡心思應援，對於女團或個人身份出道，兩人認為各有好處，不過目前仍是以學業為先。

文：Grace 圖：陳奕釗

友誼第一

回想一年前海選時初次見面的情景，讀國際學校的Chantel以英語與一名9歲參加者閒談，本身是中菲混血的Yumi主動打招呼說：「我也是13歲。」自此結成好姊妹。問兩人有何改變？Chantel以既羨又妒的眼神半說笑道，「第一次見她跳舞，我就想掉頭走，因為跳得太好……現在跳得更好。」接著她想起自己在海選時走音，甚難為情，Yumi即安慰說，「你以前沒試過參加這類比賽，那是人生的第一次，是必須經歷的犯錯，每一次犯錯都能叫你進步，聽你唱歌是慢慢改變，現在開始有點技巧。」這一份因比賽而生的友誼，Yumi甚珍惜，「我們很親密，很老友，還有Gigi和Windy(詹文天)，若有甚麼要改善的地方，大家都會提出。」

個人vs女團

雖說兩人是同年出生，Yumi較Chantel年輕幾個月，不過童星出身的她待處事明顯較成熟，常扮演「姐姐」的角色，她直言，「其實Chantel有點論盡，無論衫、電話或紙巾之類，她都很容易弄跌或不慎遺失，常要我照顧、捉住她。」當被問到以女團或個人形式出道，兩人均認為各有好處，Chantel笑言，「我自問不太獨立，女團有大家照顧，有人陪伴是件很開心事，但如果單飛可讓我學習如何獨立處事，兩樣各有好處。」不過，女團成員即使有機會單飛，往往要「排隊」出歌，說不定要等上好幾年，Yumi語氣肯定地表示，「如果真的喜歡唱歌，無論要花幾多時間，都會願意。」

不是瘋狂追星族

兩人於參賽期間雖曾進入淘汰房，Yumi以女聲翻唱《狂野之城》獲封「跳唱女神」，Chantel以一曲《戀愛預告》贏得「國民初戀」的美譽，兩人各有自己的粉絲群組。Chantel表示，起初從家人口中得知自己的綽號，還是半信半疑，到獲得大批「小菲象」支持，既感驚訝又感動，「最深刻是收到一本記事簿，貼滿我的相，例如參賽、演唱會或出席商場活動等，粉絲有不同的留言給我。」問到可有勾起以前的追星回憶？兩人異只同聲指自己是內斂的歌迷，Chantel直言，「我沒試過這樣瘋狂的送東西，沒試過如此花心思去製作禮物，所以收到很感動。」Yumi亦收過不少「米粉」(粉絲暱稱)禮物，「 粉絲知我很鍾意粉紅色，就給我一整袋粉紅色文具、食物等。另外，還收過一本簿，紀錄我在比賽不同階段的過程，整理成故事，寫滿粉絲想對我說的話，我收到時很感動，因為以前從未收過，所以會永遠保留。」

學業先於唱歌

兩人雖是舞台上閃耀的明星，但本月開學即回歸校園，在學業與唱歌事業之間，兩人不約而同會以讀書為先。Chantel已跟父母協議，「學業一定要繼續，因為我們是學生，起初家人也擔心我難兼顧學業，但因我能保持考試成績，所以也贊成我兼顧兩者，但學業為先，唱歌是興趣。」Yumi認為，唱歌雖可讓她作不同嘗試，但前景有不少未知數，「唱歌始終不知可以走幾遠，除了唱歌還要懂得其他知識，即使不走唱歌這條路，仍有其他選擇。將來的事好與壞亦難預料，惟一可做是好好讀書，在唱歌或工作方面要加緊努力，我覺得努力一定會收穫。」兩人勝在青春無敵，趁年輕廣闊眼界，慢慢尋索人生方向。 」

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