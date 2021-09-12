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姚焯菲首拍樓盤廣告 拎咪即場高歌勁開心
15 小時前
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Chantel姚焯菲
姚焯菲首拍樓盤廣告 拎咪即場高歌勁開心

姚焯菲（Chantel）憑住《聲夢傳奇》人氣爆燈，就算已經開學，她的工作依然一浪接一浪。日前在港姐總決賽獲安排打頭陣演出，以純白天使造型及在多位dancer伴舞下登場，年紀輕輕的她未有怯場。日前她又為恒基兆業太古的新盤The Holborn拍攝廣告，是多位「聲夢」學員之中，首位拍攝樓盤廣告！

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今次是Chantel首次拍樓盤廣告。
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Chantel更即場高歌。

一見咪高峰即高歌

Chantel對The Holborn以英式主題為賣點大感興趣，她直言日常生活忙碌，可以找到一個含異國色彩的地方chill下，好好享受生活。她參觀會所設施時，更立即走到大電視前拿起咪高峰高歌。由於新盤提供16項會所設施，Chantel發現可以照顧到其家人及朋友需要。問她對哪一款設施印象最深，她笑說︰「特別係喺會所入面個火爐，同班friends一齊真係好有圍爐取暖嘅感覺。另外仲有個Sky Theater，喺入面唱住歌拍live真係好好玩㗎，我都忍唔住喺入面唱咗幾首歌。」

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Chantel對新盤的會所設施大感好奇。

Chantel家人去年購入兩單位

其實Chantel家人去年底已斥資約3,000萬元，購入尖沙咀的新盤本木兩個單位，同屬恒基兆業旗下，可見她與該品牌的緣份頗深。

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爸爸早前購入恆地旗下新盤兩個單位，今次Chantel則為恆地拍攝另一新盤，好有緣份！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/姚焯菲首拍樓盤廣告-拎咪即場高歌勁開心-284592
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